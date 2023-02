Hasta ahora, la jubilación activa permitía cobrar la pensión y seguir trabajando, pero solo se podía cobrar el 50% de la pensión. Las clases pasivas, funcionarios y militares, no podían beneficiarse de la jubilación activa, con lo que muchos médicos, que son funcionarios, no podían acogerse a esta modalidad de jubilación. La nueva ley permite ahora a estos profesionales acogerse a la jubilación activa mejorada, que además, aumenta hasta el 75% el porcentaje de pensión que se puede recibir, junto con la totalidad del sueldo.

Las dos razones tradicionales por las que no se facilita compatibilizar el cobro de una pensión con el seguir trabajando son: primero, que con edades avanzadas ya no se es productivo; y segundo, que los mayores quitan el trabajo a los jóvenes. Está demostrado que la permanencia en el mercado de los trabajadores mayores ya no supone un tapón que impide la entrada de los jóvenes. Por otro lado, la productividad del trabajador veterano no puede ser una escusa cuando su contratación depende del empresario, y menos aún si trabaja como autónomo.