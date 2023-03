Ana João Sepúlveda, gurú de la economía silver: "Van a emerger con fuerza el negocio del legado y la industria de la espiritualidad"

No existe alternativa. La sociedad tiene que cuidar de sus mayores porque es garantizar una sociedad para todos. Si va a ser el segmento más importante, en economía y en porcentaje, no cuidarlo nos lleva a una sociedad no estructurada e insostenible. No hay nada como tener una economía que integra a los mayores con seriedad y se dirige a ellos como segmento de consumo. El impacto de la economía plateada es una sociedad longeva positiva, feliz, sostenible y con visión de futuro. Lo contrario, el edadismo, es claramente una sociedad destinada a tener graves problemas estructurales.