El documento que deben presentar los jubilados para seguir cobrando la pensión

Aunque muchos crean que cuando llega el momento de la jubilación ya no hay que volver a preocuparse por cumplir trámites burocráticos, eso no es así. De hecho, hay un documento que, en rigor, los pensionistas deberían presentar en la Seguridad Social todos los años y que en caso de no hacerlo podría significar dejar de ingresar su pensión.