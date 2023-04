El envejecimiento y el cambio climático son los dos retos más certeros y determinantes que tendremos que afrontar en este siglo. En pleno debate sobre si la reforma de las pensiones es la que necesitamos o no, la AIReF ha publicado un detallado estudio que va un poco más allá, y pone números a lo que nos costará como sociedad ser cada vez más viejos. No solo son las pensiones, el envejecimiento de la población supondrá más gasto en sanidad y en cuidados. Esto es lo que nos depara el futuro según la AIReF.

Pero no nos pongamos en lo peor. Los cálculos a largo plazo en economía no suelen acertar, porque están sujetos a muchas variables. ¿Quién hubiera predicho una pandemia global, o una guerra en Europa en pleno siglo XXI? La propia entidad advierte de que las estimaciones no tienen en cuenta otros fenómenos distintos de la demografía que con certeza incidirán sobre el crecimiento y las cuentas públicas, como el cambio climático, los avances tecnológicos, o la aplicación de las reglas fiscales. Sin embargo sí son indicadores de las medidas que deberíamos tomar hoy para que mañana no nos pille el toro.