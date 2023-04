¿Qué pensionistas pueden solicitar la prestación de viudedad temporal?

Esta prestación de viudedad temporal va destinada al cónyuge o a la pareja de hecho superviviente que no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de viudedad convencional. Ambas son de la misma cuantía económica y lo que las diferencia principalmente es el tiempo que abarcan ya que la temporal tiene una duración de dos años.

Según marca la Seguridad Social, la pensión de viudedad temporal solo puede solicitarla el cónyuge o la pareja de hecho superviviente que no logre acceder a la pensión de viudedad por tres motivos. El primero es que no pueda acreditar que el matrimonio con el fallecido haya durado un mínimo de un año. El segundo es que no haya hijos en común. En cuanto al tercero, es que la inscripción como pareja de hecho o su constitución mediante documento público se haya producido con una antelación mínima de dos años respecto de la fecha del fallecimiento del causante.