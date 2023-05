A estos mandatarios también se les pagaba un plan de pensiones hasta la jubilación, incluso cuando ya habían dejado el cargo. Además, y tal y como recogimos en un artículo anterior, si cesaban a los 55 años y no tenían trabajo, se les mantenía de alta en la Seguridad Social y se les completaban las cotizaciones hasta que pudieran jubilarse, mientras que a aquellos que no llegaban la pensión máxima, o no tenían derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente, se les pagaba una ayuda de gracia o bien que aumentaba la cuantía de su prestación hasta el máximo.