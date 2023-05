Hay quien hace cualquier cosa para librarse de ir a una mesa electoral, desde los rocieros que montaron un partido para poder ir a la romería, hasta el que finge tener una madre enferma, o que no sabe leer y escribir. Hay ciertos motivos por los que te puedes librar de ir a una mesa electoral, pero si te toca, no es para tanto, te dan unos eurillos, y además, puedes pasar un buen rato. Hemos recopilado algunas anécdotas graciosas sucedidas alrededor de una de estas fiestas de la democracia.

No obstante, existen motivos para librarse. Por ejemplo, los mayores de 65 años no tienen que ir, aunque pueden hacerlo, si son elegidos y quieren hacerlo. Además, si estás en alguno de estos supuestos, tampoco tienes que ir: No saber leer ni escribir; haber participado en elecciones anteriores; estar de baja o en situación de discapacidad; las mujeres que estén en periodo de lactancia ; tener prevista una intervención quirúrgica o haberla tenido recientemente; ser víctima de un delito con orden de alojamiento; estar al cuidado de menores y discapacitados; haber tenido un cambio de residencia reciente; tener algún eventos familiar de especial relevancia; los directores y jefes de informativos; los policías, médicos y bomberos; sufrir un embarazo de riesgo o estar de más de 6 meses; los presos; los enfermos psiquiátricos; y las monjas o monjes.

Si no estás en ninguno de los supuestos anteriores tienes que ir, pero no todo es tan malo. Es cierto que la jornada electoral es larga, desde las 9 horas hasta que se acaban de contar los votos y se firman las actas, pero te pagan. Los miembros de las mesas electorales reciben en concepto de dieta 70 euros , 5 euros más que en las anteriores elecciones.

En Rojales, Alicante, desde 1950 todos los alcaldes se han llamado Antonio , el actual primer edil, Antonio Pérez, ha pedido que no se rompa esta tradición del "efecto Antonio". "No sé si es estadística, casualidad o que san Antonio es el patrón de los imposibles", ha declarado el alcalde que este año se vuelve a presentar.

Algo inédito está ocurriendo en Cabezuela, un pueblo de Segovia, nadie se ha presentado para las elecciones de este año. A la actual alcaldesa, Ana Agudíez, del PSOE, se le han agotado las pilas y no quiere seguir. El 28 de mayo no habrá elecciones en este municipio de 600 habitantes.

Los que no van a tener problemas para acudir a las mesas electorales son los integrantes de Unidos por Mazagón, un partido político surgido en Palos de la Frontera, Huelva, y del que se sospecha que no tienen mucha conciencia política. Las malas lenguas, que ellos no desmienten, afirman que habrían creado el partido, que no ha celebrado si un solo acto ni presenta propuesta alguna, para evitar ser llamados a una mesa electoral y poder celebrar así la Romería del Rocío.