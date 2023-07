En España una persona puede jubilarse a los 65 años, siempre y cuando acredite más de 37 años y 9 meses de cotizaciones. En caso de acumular menos años de cotización, no se puede jubilar hasta haber cumplido 66 años y 4 meses. El objetivo es que en 2027, si no se ha trabajado 38 años y medio como mínimo, la edad legal quede establecida en 67 años. Pues bien, el Círculo de Empresarios propone ahora el alargamiento voluntario de la edad de retiro a un tramo de entre los 68 y los 72 años, un incremento notable y no exento de polémica.