España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, pero esa es una realidad que se ha ido matizando con el tiempo. Casi un 10% de los hogares alquilados tienen una media superior a los 65 años , según el Censo de población y viviendas del INE. Son 230.000 hogares . Y el III Observatorio Vía Célere de la vivienda en España sitúa el porcentaje de mayores de 55 que viven de alquiler hasta el 24% . Con el precio del alquiler por las nubes, para muchos pensionistas el esfuerzo económico que supone la vivienda es un drama. Para aliviar esta situación, el Imserso ofrece una ayuda que no muchos conocen.

El también conocido como Instituto de Mayores y Servicios Sociales no solo se encarga de gestionar los programas de viajes para mayores de 65, también tramita diversas prestaciones. Una de ellas es el complemento del alquiler para los pensionistas que reciban una paga no contributiva. Este cheque, que supone un ingreso extra de 525 euros, está dirigido a las personas que no alcanzan el 50% del SMI para ayudarles a pagar el alquiler de su vivienda.