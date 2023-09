Estos convenios, no obstante, no solo se pueden aplicar a las pensiones de jubilación, sino que también cubren las prestaciones de invalidez permanente, muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral y servicios sociales. Según apuntan desde la Seguridad Social, estos acuerdos los suscriben, por norma general, los trabajadores que causan baja en la Seguridad Social, los que, tras cesar su actividad, son contratados con remuneraciones inferiores a las que cobraban en último año y los que dejan de cobrar el paro.