La jubilación es ese periodo vital en el que quedamos liberados de responsabilidades laborales, jefes y horarios y podemos dedicarnos a disfrutar del tiempo libre, descansar y estar con la familia, siempre que la salud nos lo permita. En esa etapa nos corresponde una cantidad de dinero acorde a los años cotizados, pero ¿qué ocurre si tengo 65 años y no he cotizado el mínimo que exige la Seguridad Social o, incluso, no he cotizado nunca?