La ciudad española donde mejor se vive tras la jubilación, según Forbes

Por mucho que durante nuestra vida laboral hayamos residido siempre en la misma ciudad, cuando llega el momento de la jubilación muchas veces decidimos llevar una vida más tranquila en otro lugar. Normalmente son destinos como Benidorm, Torrevieja o las islas Canarias y Baleares los destinos favoritos de los jubilados para disfrutar de esta etapa vital, pero no son los ideales. Al menos no para Kathleen Peddicord, fundadora de Live and Invest Overseas, quien ha publicado en la revista Forbes un artículo con las mejores ciudades del mundo para jubilarse.