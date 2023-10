¿Qué pensionistas están exentos de pagar medicamentos?

En una sociedad que envejece, como la española, garantizar el bienestar de los pensionistas es una cuestión cardinal. Una de las medidas que contribuye a aliviar la carga económica sobre estos ciudadanos es la exención del pago de medicamentos . Esta medida, no solo personifica una política de solidaridad, sino que además, refleja un entendimiento empático hacia las necesidades de los más vulnerables.

De esta forma, los pensionistas exentos de pagar medicamentos serían específicamente aquellos con pensiones no contributivas, con rentas inferiores a 5.635 euros y aquellos no obligados a presentar declaración, cuya renta no supere los 11.200 euros al año.