Las pensiones no contributivas en España se calculan dependiendo de las rentas personales de los beneficiarios y de las personas que formen la unidad familiar. El Estado contempla la protección económica de aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación excepcional, otorgándoles lo que la Seguridad Social denomina pensión no contributiva. Esta prestación no es fija en cantidad ni permanente, sino que puede variar o disminuir en función de las condiciones del que la percibe. En Uppers hemos consultado con este organismo por qué te pueden reducir la pensión no contributiva.