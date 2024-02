Los impuestos que los jubilados no tienen que pagar a Hacienda

Siempre que se acerca la campaña de la Declaración de la Renta hay quien se pregunta si está obligado a presentarla. De hecho, no realizar este trámite puede acarrear importantes sanciones, por lo que es importante saber qué circunstancias eximen de rendir cuentas ante Hacienda. Informar acerca de nuestros ingresos, gastos y patrimonio no es una obligación que tengan todos los ciudadanos, pero en teoría sí la tienen los jubilados, cuyas pensiones se consideran un rendimiento del trabajo, lo que supone tener una retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ahora bien, existen algunas excepciones con respecto a los impuestos que los pensionistas deben, o no, declarar a Hacienda.