No hace mucho tiempo las amas (y amos) de casa no tenían derecho a pensión ni otras prestaciones. Pese a estar cargado de responsabilidades y obligaciones, al ser un trabajo no remunerado no cotizaba al sistema, lo que significaba que no se tenía derecho a recibir una pensión contributiva. En 2024 algunas cosas han cambiado, de modo que el trabajo en el hogar familiar sí concede derecho a una prestación en determinados casos.