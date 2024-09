Sin embargo, en 2025 la edad estándar para jubilarse en España sufrirá un nuevo ajuste. Si has cotizado al menos 38 años y tres meses a la Seguridad Social podrás retirarte a los 65 con derecho a recibir la pensión completa. Si no se alcanzas ese periodo mínimo de cotización, tu edad de retiro se elevará a 66 años y ocho meses. Esta progresión continuará hasta 2027, cuando la edad estándar de jubilación se fijará definitivamente en 67 años para quienes no cumplan los requisitos de cotización mínimos.