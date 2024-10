Cuido a mi madre a media jornada: ¿tengo derecho a alguna prestación?

Si se cumplen las condiciones y el valorador lo considera adecuado, la prestación se incluirá dentro del Plan de Atención Individualizado, PIA, de tu familiar. Este plan recoge los servicios o prestaciones que le corresponden a tu familiar, y no se cambiará hasta que no solicites una nueva valoración del estado de salud física y mental de tu familiar, cuando sus condiciones hayan cambiado a peor y necesites otro recurso, como una residencia o un centro de día, o bien cuando no puedas seguir haciendo de cuidador y necesites otro servicio o prestación.

Cada CCAA exige unos requisitos distintos a la hora de otorgar o no esta prestación , pero en líneas generales se han suavizado las condiciones, y en muchas CCAA ya no es imprescindible residir en el mismo domicilio que tu familiar, ni acreditar que llevas al menos un año cuidando de tu madre, padre o cónyuge.

Además de la ayuda económica que proporciona la PECEF, existe una ventaja importante para los que tienen esta prestación concedida, y es que puedes suscribir el Convenio Especial con la Seguridad Social, que te permite cotizar por la base mínima gratis, ya que las cuotas las paga la Seguridad Social. Si quieres aumentar las cotizaciones, puedes hacerlo, la Seguridad Social pagará por la base mínima, y puedes aumentar las cotizaciones poniendo tú el resto. El convenio es voluntario, no tienes porqué suscribirlo, si no quieres. Las solicitudes se deben presentar en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o en una Administración de la misma.

Además, estas prestaciones no computan como ingresos en la declaración de la renta, aunque no dan derecho a protección por desempleo.

Sí. Los cuidadores no profesionales de un familiar dependiente pueden trabajar siempre que ello no interfiera en sus responsabilidades como cuidador. Un cuidador no profesional puede trabajar a tiempo parcial, si ello no le impide seguir atendiendo adecuadamente, de acuerdo con lo estipulado en el PIA, a su familiar dependiente.