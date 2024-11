El acuerdo mejora las condiciones de la jubilación activa, y abre la puerta a que se pueda cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando. Se elimina el requisito que exige contar con la carrera completa de cotización para tener acceso a la jubilación activa, es decir, ya no hace falta tener derecho al 100% de la base reguladora.

Pero esto es lo que se ha firmado en el acuerdo, y ahora hay que pasarlo a Ley. Para ello debe pasar un trámite parlamentario que no se cerrará hasta 2025, si no hay elecciones antes. Y como deben pasar al menos 5 años de trabajo después de jubilarte para poder cobrar el 100% de la pensión, al menos hasta 2030 no se podrá compatibilizar trabajo y cobro del 100% de la pensión. Y todos aquellos que lo hagan, tendrán más de 70 años cuando lo consigan.