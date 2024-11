Por lo general, las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, se pagan en 14 cuotas al año. No obstante, existen pensionistas y jubilados que no cobrarán paga extra de Navidad este mes de noviembre. “Las pensiones por incapacidad permanente que deriven de un accidente laboral, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo no tienen derecho a la paga extraordinaria de Navidad ni de verano. En su lugar, estos pensionistas perciben su importe anual distribuido en 12 pagas, sin que en junio ni en noviembre reciban un incremento adicional en su cuenta bancaria”, aseguran desde la Seguridad Social.