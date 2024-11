Muchos boomers que están llegando a la edad de la jubilación se preguntan si su empresa podría obligarles a retirarse laboralmente. ¿Existe la jubilación forzosa en España? La respuesta corta es que no, salvo en el caso de los funcionarios públicos. Los trabajadores que residen en España no cuentan con una edad obligatoria de jubilación, pero existen algunas excepciones al respecto. Según explican desde Campany Abogados , en los convenios colectivos sí se puede especificar una edad de jubilación forzosa, aunque en realidad esta práctica se basa en un despido .

En España es posible retrasar la edad de jubilación y no retirarse a la edad reglamentaria, sea la de 65 años o mayor. A no ser que el convenio colectivo 'invite' a ello, porque legalmente puede incluir en sus cláusulas la potestad de la empresa para despedir a un empleado si ya ha cumplido los 68 años. Eso sí, este tipo de despido solo es viable si se cumplen dos requisitos: que la persona afectada no sufra una disminución en su pensión de jubilación y que la extinción tenga un efecto sustitutivo real de la plantilla.