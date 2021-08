Si eres uno de los 3,2 millones de autónomos que hay en España y has pasado de los 45 años te preguntarás si cobrarás pensión, y cuánto. La respuesta a la primera pregunta es sí, cobrarás pensión, y será un 40% menos que la de los asalariados, 460 euros menos de media. Pero no te deprimas, subir la cotización en los últimos años puede mejorar la pensión de por vida, pero ten en cuenta que a partir de los 47 años no es fácil hacerlo.