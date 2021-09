Los autónomos no tienen fácil acceder al subsidio para mayores de 52 años . Aunque no lo especifica la Ley, los funcionarios del SEPE piden tres meses de contrato por cuenta ajena, y excluyen a los que hayan cotizado 5 años como autónomo. Te contamos por qué.

Pero los autónomos no tienen subsidio de desempleo. Lo más parecido es la prestación por cese de actividad , una prestación relativamente joven, de 2015, por la que los autónomos deben cotizar desde hace pocos años. Para evitar que miles de autónomos que no han cotizado por cese de actividad se puedan beneficiar de este subsidio, los funcionarios se rigen por una circular interna que explica cómo actuar en caso de que un autónomo pida este subsidio.

Para Laura Gómez, abogada de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, "las instrucciones internas con las que trabaja la Seguridad Social no pueden ir en contra de la normativa. No hay ninguna disposición, circular o instrucción que tenga un valor superior a la norma. La circular es la interpretación que hace el Ministerio de la norma, pero no tiene valor jurídico”, señala la experta para quien el requisito de los 60 meses no puede ser una razón para no conceder el subsidio a los autónomos.