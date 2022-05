Los economistas se mojan sobre si subir o no las pensiones conforme al IPC: "Es un sobrecoste de 13.000 millones"

Para Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, "hay que esperar a ver cómo acaba el año, pero si la inflación está descontrolada y muy elevada a finales de año, todos seremos más pobres y deberemos incorporar al pacto de rentas no solo a empresarios y trabajadores, sino también a los pensionistas. No a las pensiones mínimas y a las más bajas, que deberían conservar su poder adquisitivo, pero sí a las pensiones altas.

Javier Perote, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Salamanca coincide con Conde-Ruiz. "En el pacto de rentas no creo que los pensionistas sean una excepción. A lo mejor se pueden considerar como excepciones familias de rentas las bajas, independientemente de que sean pensionistas o no. Estas pueden recibir compensaciones de otro tipo que rebajen, por ejemplo, su factura de la luz o el gas o los gastos en combustible bajo determinadas circunstancias".

Perote no es partidario de subir las pensiones conforme al IPC. "Aumentar las pensiones (o los salarios) en el IPC actual no solo contribuye a aumentar el déficit, sino que retroalimenta la inflación. En mi opinión, la actualización de pensiones y salarios debería tener en cuenta el IPC subyacente, descontando los aspectos coyunturales de los efectos del precio de la energía".

En lo de discriminar según la cuantía de la pensión no está de acuerdo Felipe Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. "La Ley dice que hay que subir todas las pensiones de acuerdo con el IPC. Y no se puede discriminar. Todos pensionistas deben formar parte del pacto de rentas, y perder poder adquisitivo como el resto de trabajadores. La pensión media al ritmo que vamos va a ser superior al salario medio. Si tenemos pensiones caras y salarios baratos ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? A los jubilados les vamos a mantener el poder adquisitivo, pero a los trabajadores, que tienen que hacer frente a las cargas de los hijos, de las hipotecas... no. ¿Por qué? Por qué a un jubilado que gana 2.500 euros se le sube la pensión y a un trabajador que gana 1.300, no. ¿Por qué?" se pregunta el catedrático.