Los subsidios son recursos que el Estado ofrece a aquellos que ha agotado la prestación contributiva por desempleo, lo que normalmente llamamos el paro. El subsidio por desempleo puede pedirlo cualquier persona desempleada y apuntada al paro, que haya agotado la prestación por desempleo, siempre que tenga cargas familiares , esto es, el cónyuge (la pareja de hecho no vale) o algún hijo menor de 26 años que viva contigo. Además, los ingresos de cada miembro de la familia deben ser inferiores al 75% del SMI (712,5 euros).

La duración es de 6 meses prorrogables por periodos semestrales, en función de la duración de la prestación por desempleo que haya agotado y de tu edad: si eres menor de 45 años y has agotado una prestación contributiva de al menos 4 meses, tendrás derecho a 18 meses; si eres menor de 45 años y has agotado un paro de al menos 6 meses, tendrás derecho a 24 meses; si eres mayor de 45 años y ha agotado 4 meses, tendrás derecho a 24 meses; y si eres mayor de 45 años y has agotado al menos 6 meses de paro, tendrás derecho a 30 meses de subsidio.