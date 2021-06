Un problema de grandes dimensiones

Bromas aparte, lo cierto es que la llegada de los boomers a la jubilación supone un problema de primera magnitud del que no somos del todo conscientes. Nuestro sistema de reparto es un contrato donde la generación trabajadora paga las pensiones de la generación jubilada, con la convicción de que la siguiente generación pagará las suyas. "Lo que pasa es que ahora hay tres trabajadores por pensionista, y en 30 años habrá 1,5 trabajadores por cada pensionista. Si no se hacen ahora las reformas, estamos obligando a las nuevas generaciones a asumir un compromiso que no van a poder cumplir", explica Jose Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y vicepresidente de Fedea.