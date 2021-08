Llegar a la jubilación desde un ERTE no significa que vayas a perder dinero necesariamente. Ahora estás en situación de desempleo, pero el SEPE o tu empresa están cotizando por ti la misma cantidad que cotizabas antes del ERTE , por lo que no perderás nada de cara a tu futura pensión.

Además, si estando en ERTE alcanzas los requisitos para jubilarte de forma ordinaria, es decir, tienes 65 años y has cotizado más de 37 años y 3 meses, o has cumplido los 66 años, puedes solicitar la jubilación y recibirás el 100% de la pensión que te corresponda. Dejarás de cobrar el paro y empezarás a cobrar la jubilación sin penalización ninguna. Sólo en este caso, si pasas del ERTE a la jubilación ordinaria habiendo cumplido todos los requisitos que exige la Ley, no perderás dinero.