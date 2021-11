El ministro Escrivá ha propuesto a la mesa de diálogo social un aumento de medio punto de las cotizaciones para controlar el aumento de gasto en pensiones que traerá la jubilación de los boomers. Este aumento iría a parar a la hucha de las pensiones y se usaría a partir de 2030 si hiciera falta. La hucha de las pensiones, que llegó a tener más de 63.000 millones de euros hoy tiene unos 2.138 millones, que no daría ni para una quinta parte de los que cuestan al mes las pensiones.

Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consultadas por Uppers, "no es exactamente una subida de las cotizaciones, sino un mecanismo contingente y temporal, que se activaría únicamente si se aprecia una desviación del gasto en pensiones".

Como todos los expertos consultados coinciden que las medidas aprobadas no contendrán el gasto, es seguro que las cotizaciones subirían. La medida te afectará tengas la edad que tengas, excepto si ya te has jubilado cuando se comience a aplicar, que según la propuesta será en 2023.

A los jóvenes entre 25 y 35 le medida les puede afectar negativamente por dos cuestiones. Son los que tienen menores salarios, y mayor temporalidad. Si esto no cambia en el futuro, verán reducidos sus sueldos, si bien desde el ministerio apuntan que "el planteamiento que hemos hecho hoy supone unos 4-5 euros para un trabajador mileurista, una cantidad muy reducida".

Si miramos el vaso medio lleno, esta medida les permitirá tener el colchón de una hucha con fondos de la que tirar cuando el gasto en pensiones alcance sus mayores niveles, que es cuando ellos lleguen a la jubilación. Quizás de esta manera sus futuras jubilaciones no se vean afectadas por nuevos recortes, si las medidas de la reforma de pensiones no son eficaces.

Los que ya están jubilados, o lo van a estar en los próximos dos años son los que salen mejor parados con esta medida, ya que en principio no les afecta de ninguna manera. Las pensiones de jubilación no cotizan, por lo tanto no verán reducida su pensión.