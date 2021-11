Germán y Raquel, dos empleados de una compañía energética española, se apuntaron hace un año al plan de bajas voluntarias propuesto por la empresa para reajustar el 15% de su plantilla. En principio la cifra de recortes afectaría a 700 personas, pero la adhesión fue tan alta que subió a 800, ejemplo de un fenómeno que está cambiando el mapa de la jubilación. Con 57 años, una salud excelente, los hijos con un pie dentro y otro fuera del hogar y una vida siguiendo la misma rutina, esta pareja está necesitando idear un buen plan para no acabar chiflados .

El resto a menudo se está viendo abocado al trabajo por cuenta propia. 2020 cerró con casi 15.000 autónomos más mayores de 55 años . Muchos de ellos concentran su actividad en tareas de comunicación, gestoría y asesoría. La edad no es, por tanto, un impedimento para seguir activo planificando y persiguiendo metas y sueños. Es el poder adquisitivo lo que va a marcar si el prejubilado tiene que resignarse a una vida más bien contemplativa o, por el contrario, encuentra en esta etapa la ocasión de cubrir caprichos hasta ahora aparcados.

El mercado se prepara para recibir a esta nueva elite dorada, pero ¿estamos siendo realistas? Juan Carlos Alcaide, consultor y experto en la llamada 'silver economy' (economía plateada) y mercado sénior, no se muestra demasiado optimista: "El grupo que mantiene los mismos ingresos es minoritario, irrelevante, diría. Esta gestión empresarial encubre despidos por causa de edad, asumiendo el discurso de que a los cincuenta y pico de años se está caduco. Lo que hacen es amortizar esos empleos y sustituirlos con gente con menos pericia y peor pagada para que les salgan las cuentas en la era digital". En su opinión, tres becarios cuestan lo mismo que un sénior "y se les explota para que, so pretexto de que les enseñas, den el do de pecho 12 horas diarias".