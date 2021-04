La Covid y la reforma

¿Me interesa jubilarme anticipadamente ahora?

Las clases pasivas tienen un acceso a la jubilación más temprano que ningún otro grupo de trabajadores, y esto no va a cambiar. Si tienes menos de 60 años y decides dejar de trabajar, tendrás que apuntarte al paro y esperar a los 60 años. Eso sí, para no perder una parte importante de tu pensión vitalicia, deberás suscribir un convenio especial con la Seguridad Social que complete las cotizaciones por desempleo hasta la base máxima, hasta que cumplas los 60. Entonces podrás jubilarte sin penalización ninguna.

¿Qué quiere Escrivá?

Y por otra parte se quiere poner más difícil el retiro anticipado de quienes han cotizado por bases más altas. Ahora, los coeficientes reductores se aplican a la base reguladora, no a la pensión final que reciben estos trabajadores, por lo que siguen recibiendo la pensión máxima aunque se jubilen anticipadamente, por lo no les compensa seguir trabajando. Lo que se plantea es aplicar los coeficientes reductores sobre la pensión que se recibe finalmente. Al aplicar la reducción sobre el total de lo que se cobra, y no sobre la base reguladora, estos trabajadores verían disminuida su pensión y no les compensaría jubilarse anticipadamente.