Tampoco saldrían mal parados aquellos que no han mejorado su sueldo a lo largo de su carrera laboral, o han tenido vaivenes en los salarios.

Los autónomos sufrirían una reducción del 10,3% de la pensión , y saldrían más perjudicados que los trabajadores del régimen general ya que en el régimen de autónomos no se integran las lagunas de cotización, es decir, los meses no cotizados computan con cero, penalizando el valor de la base reguladora.

El mercado laboral ha cambiado. Según Escrivá, el 30% de los trabajadores ya no tiene una carrera estable, y por tanto tienen periodos irregulares de cotización o pierden el empleo al final de sus carreras laborales, por lo que con el actual cálculo de la pensión salen perdiendo.

Por lo tanto, queda un año por delante para ver cómo se pueden cubrir esas lagunas de cotización, sobre todo para las mujeres que dejan su trabajo para criar a los hijos, o en los que han perdido el trabajo al final de sus carreras. Entre las ideas que se manejan está la de que estas personas puedan elegir sus mejores años de cotización. También se maneja la idea de realizar aportaciones extraordinarias para cubrir los tiempos en que no se pudo cotizar y cubrir así esas lagunas de cotización.

Mientras el ministro niega la mayor: "soy yo el que está negociando con Bruselas continuamente y está validando todos los papeles. No hay nada. Lo he dicho siempre así". Y los sindicatos se posicionan. CCOO y UGT han emitido un comunicado conjunto en el que critican al Ejecutivo: "La capacidad del Gobierno para complicar los procesos de negociación no parece tener límites".