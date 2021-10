¿Quién no ha soñado con retirarse en plenitud, antes de los 60 años y sin reducción de la pensión ? Hay profesionales que lo pueden hacer, gente que asume más riesgos que los habituales en su trabajo, y que tienen premio por ello. Estos profesionales se pueden jubilar a los 60, a los 59, a los 55, y hasta los 52 años, según el trabajo que desarrollen.

Los mineros pueden jubilarse antes sin perder pensión. El anticipo se calcula en función de los años trabajados y el trabajo realizado. Los trabajos más penosos, los que están en la mina picando o barrenando, descuentan un coeficiente de 0,5 puntos por año, los que transportan el mineral descuentan un 0,40 y así van descendiendo los coeficientes en función del riesgo establecido en la norma. Por ejemplo, si un minero ha trabajado 10 años picando mineral, podrá jubilarse cinco años antes de que le toque. Por muchos años que trabajen en la mina no podrán jubilarse nunca antes de los 52 años.

Es importante que tanto la reducción de edad como el cómputo de ese período a efectos del porcentaje se aplican aunque la pensión se cause en cualquier otro Régimen distinto al Régimen General. Es decir, si llegas a la jubilación como autónomo no pierdes estos derechos, y podrás jubilarte antes sin penalización.

El personal de vuelo también puede jubilarse antes sin penalizaciones. Se entiende por personal de vuelo al piloto y segundo piloto, el mecánico de aeronave, el operador de medios tecnológicos, el fotógrafo aéreo y el operador de cámara aérea. Las azafatas no están contempladas en esta categoría, y no podrán jubilarse antes.

También los ferroviarios pueden jubilarse antes, hasta a los 52 años, si han trabajado lo suficiente. En este caso los coeficientes son menores, del 0,15 (maquinistas de máquinas de vapor) al 0,10 por año trabajado. Sólo se contemplan años completos, por lo que se cuenta un año si has trabajado más de 6 meses, y no se consideran los años en los que has trabajado menos de 6 meses.