Dime en qué comunidad autónoma has trabajado y te diré qué pensión tienes

El mapa de las pensiones medias en España arroja una diferencia de 458 euros mensuales entre las jubilaciones más altas y las más bajas

Probablemente no sepas que si estás jubilado y has desempeñado tu vida profesional en el País Vasco, eres afortunado: el País Vasco lidera el ranking de las pensiones más altas de España. En la otra cara de la moneda, quienes hayan trabajado en Extremadura percibirán las pensiones más bajas del país. Te contamos en qué partes de España rentan más las jubilaciones y si puedes hacer algo para mejorar la pensión que has ganado con el sudor de tu frente.

Pensión rica, pensión pobre

Mes a mes, la Seguridad Social paga casi seis millones de nóminas de jubilados con un coste superior a los tres millones euros. Como suele ocurrir, las cifras globales no dan idea de las diferencias que esconden: la pensión media en España es de 1.125,25 euros, pero más del 50% de los jubilados no llega a 900 euros mensuales; es decir, no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por otro lado, los nuevos jubilados pueden llegar a cobrar hasta 400 euros más que un trabajador en activo con una retribución baja. “Los nuevos jubilados han percibido sueldos más altos, cotizaban más y por tanto su pensión es una de las más altas de todos los tiempos”, explica el letrado especialista en jubilaciones Manuel León.

Hasta los 80 no se inició la informatización de los datos y muchos jubilados no pudieron acreditar sus cotizaciones en la Seguridad Social

Además de los sueldos notablemente más bajos de épocas anteriores, también confluyen factores externos, como la escasez de controles por parte de la Administración o la nula informatización. “Hasta el año 1967 la Seguridad Social no inicia los registros de las cotizaciones de manera rigurosa. Y hasta la década de los 80, no se inicia la informatización de los datos”, afirma León. Esto ha hecho, por ejemplo, que algunos trabajadores no hayan podido acreditar sus cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, no cuenten para su pensión.

Para llegar a la cantidad definitiva a la que ascenderá nuestra pensión de jubilación influyen de manera determinante los años cotizados y el tipo de empleo, pero también la comunidad autónoma y la provincia en la que se percibe la pensión. Según datos de la Seguridad Social, un jubilado del País Vasco percibe mensualmente una pensión media de jubilación de 1.398,63 euros. El segundo puesto de pensiones más altas en este ranking lo ocupa Asturias (1.372,38), seguido de Madrid (1.331,66), Navarra (1.284.50) y Cantabria (1.206,65).

Por el contrario, Extremadura, con una pensión media de 940,33 euros, encabeza el listado de las comunidades con pensiones más bajas, seguidas de la Comunidad Valenciana (1.037,47), Andalucía (1.024,37), Murcia (1.007) y Galicia (951,37) acompañan a Extremadura en el ámbito de las pensiones más bajas.

Costes salariales e industrialización

Quien quiera encontrar la causa de las sustanciales diferencias económicas entre unas y otras pensiones tendrá que buscar primero en el mercado laboral. Desde hace décadas Euskadi ofrece los salarios más elevados de España. Sus trabajadores, y por tanto las empresas que les contratan, cotizan más dinero que el resto en concepto de cuotas sociales, que son las que determinan el importe de la pensión y las que finalmente otorgan unas prestaciones más altas en el momento de la jubilación. Es decir, la pensión está directamente relacionada con los costes laborales. De hecho, las posiciones de las comunidades autónomas en el ranking de pensiones se mantienen exactamente igual en los costes por trabajador. El coste salarial medio en el País Vasco era de 2.955,76 euros mensuales por trabajador, según datos del Instituto Nacional de Estadística para el primer trimestre de 2019. Esa cifra sólo fue superada por la Comunidad de Madrid (3.055,11), que ha adelantado a Euskadi hace varios meses. El ranking lo cerraba Extremadura, con 2.026,42 euros.

La segunda causa está en la industrialización. Frente a la España agraria, en las industrias del norte, especialmente en la siderurgia y metalurgia, con unos sindicatos poderosos, los registros y las cotizaciones a la Seguridad Social se han ido haciendo de manera constante desde la década de los 60, algo que no ha sucedido en las zonas rurales, mucho menos organizadas.

Después de saber dónde se cobran las mejores pensiones, surge una pregunta: ¿puedo mejorar mi pensión cambiando mi lugar de residencia? La respuesta es no. Según Manuel León, “las pensiones están centralizadas, los requisitos para obtenerlas y los baremos de cotización son los mismos en todas las comunidades autónomas, así que no dependen del lugar de residencia en el momento de la jubilación, sino de dónde hayas cotizado durante tu vida laboral. Otra cosa es que la pensión rente más en un sitio o en otro porque el coste de la vida oscile entre las diferentes comunidades, pero la verdad es que la movilidad en España, más aún entre los jubilados, es todavía pequeña”. La recomendación, sin embargo, ahí está: una pensión de jubilación media en un lugar de España donde el coste de la vida sea moderado hará que el dinero nos luzca más.

Ránking de pensiones medias de jubilación

Según los datos de la Seguridad Social, esta es la clasificación de las pensiones medias de jubilación por comunidades autónomas:

Más de 1.200 euros/mes

País Vasco: 1.398,63

Asturias: 1.372,38

Madrid: 1.331,66

Navarra: 1.284,50

Ceuta: 1.233,90

Cantabria: 1.206,65

Entre 1.100 y 1.200 euros/mes

Aragón: 1.188,09

Melilla: 1.182,09

Cataluña: 1.154,14

Castilla-León: 1.116,68

Entre 900 y 1.100 euros/mes