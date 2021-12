2020 fue un año especial para Carlos Alda, aragonés de 65 años. Le tocó vivir la pandemia del siglo y entró en la jubilación por la puerta grande. Este jubilado de Telefónica, padre de dos hijos, ganó la batalla legal al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cuando un juzgado de Aragón le reconoció su derecho a percibir el complemento de maternidad en su pensión de jubilación.



"Es una cosa justa, porque los hijos son igual del hombre que de la mujer", contó entonces a Nius con un deje de orgullo reivindicativo: "las tareas las hemos repartido y yo he hecho mucho parque con mis hijos, más que mi mujer". Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que considera "discriminatorio" el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social (8/2015) obró el milagro. Este artículo establece que el complemento de maternidad es por "la aportación demográfica" que hacen las mujeres, pero Europa considera que los hombres también aportan.



Cuando Alda se jubiló no sabía que podía pedir ese suplemento. Fue su compañero José Luis Romero, vicesecretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Aragón, quien se lo hizo saber. Vieron que tenían posibilidades de éxito y se lanzaron. El propio Ministerio de Seguridad Social les recomendó reclamar de manera individual: incluir el complemento de maternidad a todos los jubilados desde 2016 era muy caro para las arcas públicas, solo cabía concederlo si se reclamaba de manera particular. Y Alda siguió el consejo.