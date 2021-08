El premio por seguir trabajando después de haber cumplido la edad de jubilación existe desde 2011. En función de los años cotizados se sube la pensión entre un 2% y un 4% por cada año que sigas al pie del cañón. Lo que pasa es que poca gente se apuntaba. Según el ministro Escrivá esto pasa por que la gente no conoce la medida. Otras voces opinan que lo que pasa es que la gente prefiere jubilarse porque los incentivos no compensan. Haciendo números gruesos para la mayoría de las pensiones un año más de trabajo supone una subida de unos 30 euros al mes. Eso sí, para toda la vida.

Además, el acuerdo firmado posibilita que se pueda optar por recibir una cantidad a tanto alzado por año trabajado de más en función de la cuantía de la pensión; y una combinación de las opciones anteriores. La combinación de las opciones anteriores aún no se ha desarrollado, por lo que no sabemos a qué se refiere, pero sí ha llamado la atención la posibilidad de cobrar lo ganado de más en un pago único.

La opción es atractiva, y en el anzuelo se ha puesto otro cebo: debes elegir en el momento que te jubilas, ya que la decisión no puede ser modificada después. Si quieres el cheque, has de pedirlo cuando te jubilas, si no, luego no se puede. Para algunos expertos, como el profesor José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, esta opción "es un truco. El ministro Escrivá es muy astuto porque la mayor parte de los españoles va a elegir cobrar 12.000 de golpe en lugar 32.000 mes a mes. Si la gente se deja confundir por este espejismo, que no es más que un juego conductual, el sistema se va a ahorrar 20.000 euros en el ciclo de vida de cada pensionista a cambio de los 12.000 a tocateja", afirma Herce.