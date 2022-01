Que la cesta de la compra está por la nubes ya lo sabes. La luz, la gasolina, la comida, la ropa... todo sube, tu pensión también, pero... ¿va a subir lo mismo que los precios? Diciembre cerró 2021 con una tasa interanual del IPC del 6,5%, la más alta desde 1992. Sin embargo las pensiones suben este año un 2,5% (un 3% las no contributivas y las mínimas). Algunas organizaciones de jubilados denuncian que de esta forma las pensiones pierden un 4% de poder adquisitivo, pero no es así. Te contamos por qué no se pierde poder de compra, y cómo funciona la revalorización recién aprobada por el Gobierno.