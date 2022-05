El salario de Steve Jobs era de un dólar al año ¿por qué?

Scott Forstall contó hace unos cuantos años una curiosa historia del creador de Apple: "Cada vez que comía con Steve, él insistía en pagar por mí, lo que me pareció un poco extraño. Incluso si entrábamos juntos y él seleccionaba algo rápido como sushi, y yo pedía pizza en el horno de leña, él me esperaría en la caja registradora durante 10, 15 minutos. Me sentía muy incómodo. Finalmente, se lo dije. 'En serio, puedo pagar por mí mismo, así que, por favor, no te quedes ahí a esperarme'. Steve dijo: 'Scott, no lo entiendes. ¿Sabes que pagamos deslizando la identificación de empleado y que luego eso se deduce de tu salario? ¡Solo me pagan un dólar al año! ¡Cada vez que la deslizo recibimos una comida gratis!' Aquí estaba el multimillonario jugándosela a la compañía que fundó por un puñado de dólares".