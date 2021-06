Venció el amor ¡y los churros!

Si hay alguien importante es todo esto, además de su madre, es Ying, su pareja: “Es una persona muy importante a la hora de prepararlo todo. La decisión inicial de venirme no fue por amor sino de Asia, estuve por aquí y descubrí otra manera de vivir, y me enamoré. Coincidió que dentro de ese tema conozco a Ying, decido que me vengo y ella es pieza clave para poder montarlo. Sin gente de confianza no puedo hacerlo” comenta Javier Arce en una entrevista a COPE.