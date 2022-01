En concreto, los DNI pueden renovarse cada dos años (cuando el solicitante aún no haya cumplido los cinco años de edad), cada cinco (si el titular tiene más de cinco años y no ha alcanzado los 30 en el momento de la expedición o renovación) y cada diez (si el solicitante tiene una edad comprendida entre los 30 y los 70 años). En caso de las personas mayores de 70 años, los DNI serán permanentes, es decir, no tendrán que seguir renovándose, una condición que también se aplica en el caso de los mayores de 30 años que puedan acreditar la condición de gran inválido.