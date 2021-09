El dinero suele ir de la mano del lujo, aunque no todo el mundo sabe cómo llevarlo. Y si no, mira la que se lio en twitter cuando un trader subió la factura del restaurante de Marbella al que había ido a cenar. Lo que comenzó siendo una queja por que el camarero les pidiese propina después de que en la factura le cobrasen 375 euros por los gastos de servicio, acabó convirtiéndose en el blanco de todas las críticas, chistes y mofas de la red social, que no dudó en tildarle de cateto y acusarle de cutre al ver que se había gastado más de 4.000 euros en una cena en la que combinaba, entre otros, Don Perignon con tacos, alitas y hamburguesas (de wagyu, sí, pero hamburguesas al fin y al cabo). Para algunos, todo un atentado culinario.