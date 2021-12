Seguro que alguna vez has ido a algún cajero automático dispuesto a sacar dinero en efectivo y te has vuelto a casa con las manos vacías porque, por algún motivo, la máquina ha decidido no escupir los billetes. Esta situación tan común, si bien suele producirse por algún fallo derivado de la propia máquina, puede ser, en realidad, fruto de la “estafa de la regleta”, un timo bastante recurrente que permite que los delincuentes se queden con el dinero de sus víctimas de forma fácil y sin levantar ni una sola sospecha.