Muchos son los hijos, esposas o sucesores del testador que, una vez abierto el testamento, quedan sorprendidos y decepcionados de lo que ha hecho el causante de la herencia . Herederos ajenos a la familia, como el último cuidador, personas de otras familias o bien uno de los hijos que ha resultado in extremis beneficiado por haber tenido más contacto y cuidado antes del fallecimiento del testador, son hechos que hacen preguntarse a uno si puede impugnarse el testamento y que entre en juego el inmediatamente anterior.

En primer lugar, debe uno saber que por el hecho de haber hecho el testador muchos testamentos seguidos antes de morir (a veces hasta 15 testamentos en los dos últimos años), ello no significa que deba interpretarse que el testador tenía una mala salud mental o que fue presionado y coaccionado contra su voluntad. Hacer muchos testamentos no significa nada a ojos de nuestros Tribunales al no ser que se respalde con otras pruebas directas y rotundas que evidencien un vicio en el consentimiento que declararía nulo de pleno derecho a tal testamento.