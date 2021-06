¿Qué es un Token?

Si has seguido las redes en los últimos meses, es probable que te hayas cruzado con alguna que otra noticia sobre estos activos. ¿Recuerdas el anuncio de que Mike Winkelmann, el artista conocido por el nombre de Beeple, había ganado millones por la venta de su cuadro “Todos los días: los primeros 5.000 días” ("Everydays - The First 5000 Days", en su título en inglés)? ¿O esa otra en la que se decía que un cromo virtual de Cristiano Ronaldo había sido vendido por casi 300.000 dólares? Pues en ambos casos, en realidad, lo que se estaba vendiendo era un Token no fungible, un nuevo activo digital creado para asegurar la autenticidad y singularidad de los bienes intangibles y, así, aumentar su valor.