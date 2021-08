Según el documento remitido por la Comisión Europea en el que se recogen las metas y plazos de cumplimiento que el Ejecutivo español se ha comprometido a alcanzar para recibir los fondos de recuperación, la reforma en las autopistas y autovías del país debería estar lista y perfilada de cara a junio de 2022 , es decir, dentro de tan solo un año. No obstante, el objetivo final es que estos peajes entren en vigor en 2024, tal y como se anunció en un primer momento.

Mediante este sistema, los conductores pueden desatenderse del coste de las autopistas con un único pago y ajustarlo a su uso. Además, al carecer de controles fijos en las carreteras, como barreras o peajes, los Gobiernos ahorran en gastos, ya que no se necesita invertir en mantenimiento o personal. Esto puede dar pie a que más de uno se pase de listo y decida no comprar los adhesivos, pero, eso sí, las multas por no llevar estas pegatinas son lo suficientemente elevadas como para plantearse si merece la pena correr el riesgo.