Es coautor del libro de 1995 Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, y coeditó The Handbook of Labor Economics (1999), Seeking a Premier Economy: The Economic Effects of British Economic Reforms (2004); y Small Differences that Matter: Labor Markets and Income Maintenance in Canada and the United States (1992). También ha publicado más de 125 artículos en revistas y capítulos de libros.