El relevo generacional cuando no hay hijos: "A punto de echar el cierre a la sombrerería, llegó Gorka y la salvó"

Después de 107 años de historia, en 2021 Alocén echa el cierre. Con 68 años, Txarli decide que ha llegado la hora de jubilarse . Sin descendientes, su mayor pesar en ese momento es tener que dar por concluida la tradición sombrerera. " Este oficio te tiene que gustar y disfrutarlo . Cuando no se conoce, no se quiere trabajar en ello". Rendido a la idea de no tener continuidad, aparece Gorka, un joven de San Sebastián nacido en 1983. Así recuerda Txarli el momento: " Un buen día aparece en mi tienda un chico que dice que quiere ser sombrerero y tiene muchísimas ganas de aprender. Ese chico era Gorka, ahora un verdadero artista del sombrero personalizando esa pieza que el cliente quiere para sí mismo".

"Conocí a mi maestro y gran amigo por una coincidencia necesaria. Creo que estábamos predestinados. A punto de terminar mi formación en patronaje y confección textil, me hablaron de una tienda centenaria en Vitoria y no dude en ponerme en contacto con Txarli para conocernos. Conectamos rápidamente. Creo que percibió el gran amor y respeto que le tenía a este oficio y enseguida comenzó a formarme, me fue enseñando todos los secretos", cuenta. El mundo textil siempre le interesó y vio una oportunidad en el sombrero. "Creo que tiene un punto mágico, es un complemento que te puede permitir expresar quién eres y que puede completar un look a la perfección".