Estar pagando durante tu vida el momento de tu muerte también puede resultar algo paradójico e incluso verse como una pérdida de dinero en el mes a mes. "Me llevaban los demonios cuando venían a cobrarlo, porque era pagar la muerte siendo tan joven, y yo le decía a mi madre: 'para qué pagas los muertos, no los pagues', y ella decía que sí, que si no a ver de dónde íbamos a sacar el dinero para el entierro después. Y así fue. Al final cambié mi manera de verlo, porque cuando se murió mi madre vi que me lo arreglaban todo tan bien y que no me tuve que preocupar de nada que al final me quedé con el seguro", nos explica.