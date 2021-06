Un seguro de vida no forma parte de la herencia

En primer lugar, es importante dejar claro que el seguro de vida no puede computarse dentro de una herencia . La razón es muy simple, la cantidad que se garantiza en la póliza no forma parte del patrimonio del titular porque nunca la recibe. El derecho a la indemnización nace a consecuencia del fallecimiento y al no haberle pertenecido no es posible dejarla en herencia.

Cómo tributa un seguro de vida

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que el beneficiario de una póliza de vida no tiene porqué ser además un heredero legítimo. A veces coinciden, pero no es necesario. Por tanto, si los herederos legítimos no son beneficiarios del seguro de vida, no pueden reclamar la indemnización ni en parte ni en su totalidad; las cuantías que se cobran tras la muerte del asegurado no son consideradas como una fracción de los bienes y derechos del fallecido, con lo cual no corresponden a los herederos.