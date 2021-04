Hay funciones de la Seguridad Social que algunos desconocen, entre ellas está la posibilidad de embargar bienes para su posterior subasta pública y así cobrar la deuda pendiente que tenga. El organismo puede embargar cualquier tipo de bien, por lo que en una subasta de este tipo te puedes encontrar casas, locales, diferentes tipos de vehículos, barcos, mobiliario, etc. Y te estarás preguntando, ¿puedo participar en alguna de esas pujas? Por supuesto que sí, es más, la propia Tesorería General de la Seguridad Social anima a ello en sus redes sociales. ¿Quieres saber cómo estar al tanto de las subastas?

¿Qué tipo de subastas hacen?

La Seguridad Social mantiene públicos aquellos inmuebles y bienes que tiene disponibles para subastar y aquellas que ya cuentan con una convocatoria cerrada para la subasta. Todas están ordenadas por Comunidades Autónomas para que cada persona tenga más fácil seleccionar aquellas que más les interesan. Además, cada bien ofrece detalles como su localización exacta, la superficie registrada en caso de inmuebles, el precio, el lugar y fecha de la subasta, así como si tiene cargas o no y el tipo, aunque no se especifica en profundidad. Además, en el caso de hogares o locales suele haber posibilidad de visita previa a la puja.

Pero claro, estar siempre atento a lo que sale y lo que no a subasta no es muy cómodo, por eso la Seguridad Social tiene un sistema con el que cada persona puede mantenerse informada sobre subastas cercanas a su situación geográfica o aquella que le interese, así como el tipo de bien que desean o cuándo saldrá a subasta. Todo ello puede llegar a tu correo electrónico si presentas en su Sede Electrónica un formulario con tus datos (nombre, teléfono, mail, dirección, etc.) y así recibir las notificaciones que coincidan con tu búsqueda. Eso sí, para ello tendrás que poseer el certificado electrónico en vigor.