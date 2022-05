Los mayores de 55 años cada vez están más empoderados y piensan más en su propio bienestar que en dejar una gran herencia a sus hijos. Casi la mitad piensa gastarse todos sus recursos en vida, según el Informe de tendencias 'Los sénior en España', elaborado por Silver Economy Group (SEG). Este estudio rompe unos cuantos estereotipos sobre los mayores como personas que no se interesan o no son capaces de manejar sus finanzas. De hecho, la mayor parte se declaran autosuficientes en la toma de decisiones económicas y no necesitan delegarlas en hijos o familiares.